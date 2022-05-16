إيطاليا تبقى على إلزامية الكمامات على متن الطائرات رغم إلغائها أوروبيا

جدة - نرمين السيد - ألغى المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) توصية الزامية ارتداء الكمامات فى المطارات وعلى متن الرحلات داخل حدود الاتحاد الأوروبى اعتبارا من اليوم الإثنين، بينما قررت إيطاليا الاستمرار فى ارتدائها حتى الخامس عشر من يونيو المقبل.





وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أكى أن المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها (Ecdc) أسقط إلزامية الكمامات على متن الرحلات الجوية وبالمطارات فى الاتحاد الأوروبى، وذلك على الرغم من أنها تبقى أفضل وسائل الدفاع ضد وباء كوفيد -19، بينما أوصى بشدة باستخدامها عند السعال وأيضا للأشخاص الضعفاء.

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