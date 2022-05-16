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عمر شويل - جدة رابط منصة درسك التعليمية 2022 وخطوات التسجيل بعد التعديل الجديد، الذي طرأ مؤخرا على المنصة الدراسية التي يشرف عليها نخبة من المعلمين والمعلمات يقدموا دروس تعليمية لمختلف المراحل الدراسية في المملكة العربية الأردنية.

أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية منصة مجانية للتعليم عن بعد حتي يتم توفير دروس تعليمية، للطلاب عن طريق مقاطع فيديو مصورة ومسجلة ومنظمة وفقا لمناهج التعليمية يقدمها نخبة من المعلمين والمعلمات لتسهيل الأمور علي الطلاب وتعلمهم والنهوض بهم إلي الأفضل ومن هذا المقال نتعرف علي الرابط وخطوات التسجيل.

خطوات التسجيل في منصة درسك التعليمية 2022 بعد التعديل الجديد

يتم دخول الطلاب علي الرابط الخاص بالمنصة واتباع الخطوات التي سوف نقوم بذكرها ليتمكن الطالب من الدخول حتي يتم دراسة المناهج المقرر علية من خلال منزلة عن طريق التعليم عن بعد حيث يتم كتابة الرابط حتي الدخول واتباع الخطوات الأتية:

بعد كتابة الرابط الخاص بالمنصة التعليمية منصة درسك التعليمية بدولة الأردن يتم تسجيل الدخول.

بدولة الأردن يتم تسجيل الدخول. القيام باختيار الرمز لشرح المفاهيم المهمة في حالة إذا كنت ترغب في تنزيل الملف pdf .

يتم إضافة وتحديد رمز للطلاب أو معلمي التعليم عن بعد .

علي الطالب اختيار التقديم.

يجب أدخال الرقم الوطني للطالب الأردني والرقم التعريفي للطالب الغير اردني .

يتم تسجيل تاريخ ميلاد الطالب ثم تسجيل الدخول.

بينما في حالة رمز تسجيل المعلم يتم أدخال جميع البيانات التي قد تم أدخالها من قبل عن المعلم ثم يتم تسجيل دخول المعلم.

رابط منصة درسك التعليمية 2022

تم أنشاء هذه المنصة إلكتروني بدعم من الوكالة الأمريكية لتنمية الدولة حيث أن كل ما يخص من محتوي ومعلومات في هذه المنصة يكون علي مسئولية وزارة التربية والتعليم بدولة الأردن حيث يتم الدخول من خلال هذا الرابط darsak.gov.jo الإلكتروني الخاص منصة درسك التعليمية.

منصة درسك نتائج الامتحانات

في البداية يجب أن يتم الإدخال علي المنصة درسك التعليمية بالمملكة الأردنية الهاشمية ثم بعد ذلك يتم أدخال البيانات المطلوبة كالاسم وغيرها من البيانات كما يتم اختيار تقرير الاختبارات التقيمية وفي حالة تكملة المعلومات المطلوبة منك يتم النقر علي استعلام.

كيفية الشرح وتوصيل المعلومة في منصة درسك

يتم توفير افضل وأكفاء المدرسين في دولة الأردن ليقوموا بالشرح لكافة المواد التعليمية ولكل درس علي حد ليكون ذلك من خلال مقاطع الفيديو التي يتم تصويرها وتسجيلها من خلال المنظمة التعليمية طبقا لمناهج التدريس في دولة الأردن التي يقوم بتقديمها نخبة من افضل المدرسين والمدرسات حتي يتم توصيل المعلومة بصورة صحيحة وموضحة ومتكاملة إلي كافة الطلاب حتي نهاية التزم حتي يتم النجاح والتفوق للجميع والتطوير للأفضل دائما.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط منصة درسك التعليمية 2022 وخطوات التسجيل بعد التعديل الجديد.