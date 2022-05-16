“الأن” خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 من موقع دعم مصر واضافة رقم التليفون على بطاقة التموين 2022

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر يعد هذا الموضوع من الموضوعات الاكثر بحثا داخل مصر بعد تلقى العديد من المواطنين رسائل من وزارة التموين تخص تحديث واضافة رقم هاتف فى بيانات بطاقة التموين الحالية قبل التعرض الى الايقاف فى حالة عدم التسجيل وتحديث البيانات فى بطاقة التموين ونستعرض لكم عبر موقع ثقفنى نيوز الطريقة التى يتمكن منها المواطن من التسجيل موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية تجنبا لايقاف بطاقة التموين بعد تلقى العديد من المواطنين بونات صرف الخبز التموينى يفيد بضرورة تسجيل رقم هاتف لتحديث بيانات بطاقة التموين

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

يبحث العديد من المتابعين حول طرق تسجيل وتحديث بطاقة التموين من اجل عدم ايقاف بطاقة التموين الخاصة بهم من خلال التوجه الى مكاتب التموين لتسجيل بياناتهم ولكن اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان هناك فرصة سانحة للموقع لتسحيل عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية واليكم الان طرق تسجيل رقم الهاتف لتحديث بطاقة التموين

الدخول على موقع “دعم مصر الرسمي”.. اضغط هنـا اضغط على أيقونة الخدمات التموينية المتاحة. قم باختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف المحمول. يتم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية. ثم قم بكتابة رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقمًا. اضغط على أيقونة إرسال الرقم السري.