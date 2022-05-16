الهند: مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر سقوط مركبة فى واد شمالى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة- حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية، اليوم الإثنين: إن الضحايا كانوا سياحا، وأنه لم يتم التأكد من هوياتهم بعد، مضيفة أنه تم نقل المصابين الركاب- من بينهم امرأتان ورجل- إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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