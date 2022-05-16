ليتوانيا تتخلص من لقاحات منتهية الصلاحية

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة راديو وتليفاز ليتوانيا عن لوكاس جالكوس مستشار فى وزارة الصحة قوله: "حتى الآن تخلصنا فقط من لقاحات موديرنا، بسبب تاريخ انتهاء صلاحيتها، وهناك خطط لتدمير 21 ألفا و600 جرعة أخرى خلال الشهر الجارى".

وأضاف: "نواصل جهودنا للعثور على دول يمكن أن نتبرع باللقاحات لها، فقد تلقينا ما يقرب من 7.96 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا، تبرعنا بالفعل بـ 1.11 مليون جرعة إلى بلدان أخرى، ولا يزال لدينا نحو 2.37 مليون جرعة غير مستخدمة".

وسجلت ليتوانيا حتى الآن مليونا و60 ألفا و619 إصابة، و9 آلاف و127 وفاة منذ بداية الجائحة، بينما قامت بتطعيم 4 ملايين و482 ألف شخص بالجرعة الأولى لقاح كورونا، من بينهم مليون و875 ألفا و216 شخص تلقوا الجرعة الثانية.