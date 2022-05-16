كما كشفت الصحيفة - فى تقرير لها اليوم الإثنين - عن أن بايدن وافق أيضًا على طلب من البنتاجون بمنحه صلاحية دائمة لاستهداف عدد ممن يشتبه فى أنهم قادة لحركة الشباب الصومالية الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، على حد قول ثلاثة من هؤلاء المسئولين الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أن تولى بايدن منصبه، اقتصرت الضربات الجوية الأمريكية داخل الصومال إلى حد كبير على تلك التى تهدف إلى الدفاع عن قوات شريكة تواجه تهديدًا مباشرًا.
وستعمل قرارات بايدن هذه على إعادة إحياء عملية مكافحة الإرهاب الأمريكية ذات النهاية المفتوحة، وتتناقض هذه الخطوة مع قراره العام الماضى بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، قائلاً: "حان الوقت لإنهاء الحرب الأبدية"، بحسب الصحيفة.
وقال المسؤولون إن بايدن وقع على الاقتراح الذى قدمه وزير الدفاع لويد أوستن فى أوائل مايو.
وفى بيان لها، أقرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى، أدريان واتسون، بهذه الخطوة، قائلة إنها ستسمح بـ "معركة أكثر فعالية ضد حركة الشباب"، موضحة أنه "تم اتخاذ قرار إعادة التواجد المستمر لزيادة سلامة وفعالية قواتنا إلى أقصى حد وتمكينها من تقديم دعم أكثر كفاءة لشركائنا".
ولم تذكر واتسون عدد القوات التى سينشرها الجيش الأمريكى، لكن شخصين مطلعين على الأمر قالا إن سقف هذا العدد سيكون حوالى 450 وسيحل هذه الإجراء محل نظام تضمن زيارات قصيرة للقوات الأمريكية التى تتولى تدريب القوات الصومالية وقوات الاتحاد الإفريقى وتقديم المشورة لها، منذ أن أصدر ترامب ما وصفته واتسون بأنه "قرار متسرع بالانسحاب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يوافق على خطة لإعادة نشر قوات برية أمريكية فى الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.