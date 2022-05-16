 وزير الدفاع السويدى يلتقى مع نظيره الأمريكى فى البنتاجون

جدة - نرمين السيد - قالت الحكومة السويدية إنه من المقرر أن يلتقى وزير الدفاع السويدى بيتر هولتكفيست، مع نظيره الأمريكى لويد أوستن، بعد غد الأربعاء، بناء على دعوة من وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون".





وأضافت الحكومة- فى بيان، على موقعها الإلكترونى، أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين- أن المناقشات بين الجانبين ستركز على "العدوان الروسى على أوكرانيا، والوضع الأمنى فى أوروبا، والتعاون الثنائى، بالإضافة إلى طلب السويد القادم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى (ناتو)". ونوه البيان إلى أنه سيتم أيضًا مناقشة سياسات الصين الدفاعية وعواقبها على الولايات المتحدة والسويد، كما أنه من المقرر أن يلتقى هولتكفيست أيضًا مع عدد كبير من أعضاء الكونجرس الأمريكى.

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