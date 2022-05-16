زيلينسكى: نواصل الحوار مع صندوق النقد الدولى لبحث الدعم المادى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الإثنين، أنه يواصل الحوار مع المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا لبحث الدعم المادى للاقتصاد الأوكرانى.





وقال زيلينسكى، فى تغريدة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد ناقشنا الحاجة للدعم المادى لدعم الاقتصاد الأوكرانى وصندوق النقد الدولى هو شريكنا المهم ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك المثمر فى الحفاظ على الاستقرار المالى لأوكرانيا".

ومن جانبها قالت جورجيفا، فى تغريدة مماثلة: "كان من الرائع التحدث مع الرئيس زيلينسكى اليوم ومناقشة الوضع الاقتصادى وأهمية الدعم المالى القوى من الشركاء الدوليين، ولا يزال الصندوق منخرطا بشكل وثيق فى السياسات الاقتصادية فى البلاد".

وفى سياق متصل، اجتمع وزير البنية التحتية الأوكرانى أولكسندر كوبراكوف مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية فى كييف كريستينا كفيان، لبحث سبل حل أزمة الوقود التى تعانى منها كييف، وذلك حسبما أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الإثنين.

وأوضح كوبراكوف -حسبما أوردت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية- أنه "تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بين أوكرانيا وبولندا بموجب جهود أمريكية، يقضى بعدم الحاجة إلى إصدار تصاريح مرور للشاحنات التى تحمل الوقود، إلى جانب تأكيد الوزارة على استعدادها للتعاون بشكل أكبر مع الجانب الأمريكى للعمل على رفع كفاءة المعابر وخطوط السكك الحديدية على الحدود الغربية لأوكرانيا من أجل تسهيل وصول شحنات الوقود للبلاد".

وتابع الوزير الأوكرانى بالقول: "هدفنا الرئيسى هو دعم وتطوير المشاريع اللوجستية المشتركة وجمع الأموال اللازمة لتمويل عمليات إعادة اعمار المدن الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية المتضررة جراء الحرب فى البلاد".