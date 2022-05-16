الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وذكر حساب بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقى عبر حسابها على "تويتر" إن اللقاء تطرق إلى سبل التعاون مع الوكالة الإفريقية للدواء ومجالات الصحة وتغير المناخ والنمو الاقتصادى والسلام والأمن والحوكمة.

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