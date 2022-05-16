نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل GTA vice city للاندرويد 2022 ومميزات اللعبة وقصة جاتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل GTA vice city للاندرويد ، يعتبر تحميل لعبة gta vice city النسخة 2022 هي أمر مهم عند الكثير من رواد الألعاب، كذلك أصحاب هواتف الاندرويد، فهي تعتبر من اكثر ألعاب الاكشن تشويقاً وإثارة وذلك لأن فكرة اللعبة التي هي لعبة جراند جاتا فايس سيتي حيث أن اللعبة هي سرقة السيارات كذلك الهروب من الشرطة لعدم الإمساك بك وذلك إضافة إلى ركوب الدراجات النارية بالإضافة إلى التمكن من استخدام الأسلحة والكثير والكثير من المميزات وللمزيد من المعلومات عن اللعبة وكيفية استخدامها ومميزاتها يمكنك متابعتنا في السطور القادمة.

تنزيل GTA vice city للاندرويد

ما يميز لعبة جراند ثفت أوتو 5 بأنها لعبة أكشن وإثارة تتميز بأشياء عديدة منها :

تصميم اللعبة مميز ورائع حيث تتميز تنزيل GTA vice city للاندرويد برسوميات حديثة.

برسوميات حديثة. كما أن نماذج شخصيات اللعبة وتأثيرات الإضاءة رائعة.

كذلك هناك أسلحة عديدة في اللعبة لكي تستطيع الفوز بتلك اللعبة والنيل من الأعداء.

كما أن اللعبة تعتمد على المشاركة بحيث يمكن أن تشارك اللعبة مع أصدقاءك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لعبة gta 5 للاندرويد تعتمد على جودة عالية في الصوت.

تعتمد على جودة عالية في الصوت. حيث تحتوي على مؤثرات صوتية تتميز بالوضوح والتميز والتناسق والتناسب مع الألوان وبجودة عالية في طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد.

فكرة لعبة Grand Theft Auto: vice city

لعبة gta vice city تدور حول قصة تومي فيرسيتي وهو رجل يعمل عند أحد رجال المافيا Sonny Forelli.

خرج تومي حديثا من السجن وذلك بعد أن ارتكب أحد السطوات على إحدى المصارف.

كما عاد تومي لشوارع مدينة Liberty City و تم إرساله إلى Vice City وذلك بأمر من رئيسه القديم.

كذلك كان الجميع قلقين من ظهور تومي مرة اخرى في مدينة ليبرتي سيتي لذا تم تغيير مكانه تنزيل GTA vice city للاندرويد .

. جدير بالذكر أن السبب الرئيسي في اختيار مدينة فايس سيتي لكي يجعل تومي يسترد امواله التي خسرها بسبب تجارة المخدرات.

لكن عصابة راكبي دراجاته النارية ورجال العصابات يقفون في طريقه كما ان نائب المدينة يريد الموت لتومي والسيطرة على المدينة بنفسه .

وذلك حتى تتمكن من عيش اجواء حماسية ومشوقة في فايس سيتي وللمزيد من لعبة gta 5 للاندرويد تابعونا في الفقرة القادمة.

طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice city

كما أخبرناكم من قبل عن طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و لعبة جراند ثفت أوتو 5 و لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories فتابعونا :

ولتنزيل Grand Theft Auto: Vice city يجب أن نتبع خطوات قليلة وفي البداية يجب غلق الـMobile Data وفتح الـWIFI ثم يجب اتباع النقاط التالية: