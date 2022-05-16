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طورت شركة دار السعودية شروط التمويل الائتماني لعام 2022 لمنهج فريد يناسب الجميع في المجتمع السعودي بحيث يجب على الراغبين في الحصول على تمويل المركبات استيفاء الشروط التي تضعها الشركة ، ويمكن للمواطنين التحقق من نوع السيارة وقيمة تمويل السيارة من خلال موقع الوكالة الائتمانية السعودية وتوفر الشركة أيضًا معلومات الاتصال عبر الهاتف أو موقع الويب أو البريد الإلكتروني للحصول على جميع المعلومات حول تمويل الإيجار. تمويل المركبات من دار الائتمان يجب أن يكون لدى المتقدم دخل شهري لا يقل عن 4،000 ريال سعودي يجب أن يكون مقدم الطلب موظفًا حكوميًا أو قطاعًا خاصًا أو مالكًا أو شريكًا في شركة يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا يجب أن يكون مقدم الطلب ضمن المنطقة الجغرافية لفرع الشركة. طريقة التسجيل على التمويل التأجيري يمكن للأفراد أيضًا تقديم طلبات تمويل إيجار خاصة من خلال موقع الشركة على الويب في خطوات قليلة فقط. هذه الخطوات هي: قم بزيارة موقع الشركة حدد الخدمات وانقر على Lease Financing ضع المعلومات المطلوبة في الموقع مثل تحديد طراز السيارة أدخل سعر الفاتورة المراد دفعها يتم تحديد هامش الربح حسب النموذج والتكلفة النهائية تحديد الإيجار الشهري والنسبة السنوية ثم تقديم الطلب. كيف اسجل بتمويل شركة دار معدل النسبة السنوية (APR) هو معدل يوضح تكاليف تمويل مؤسسة مالية كنسبة تمويل سنوية. عادة ما تكون هذه النسبة أعلى من العمولات الافتراضية أو ما يسمى هوامش الربح لأن حساب قيمتها يشمل قيمة الرسوم الإدارية والرسوم والتأمين طوال فترة التمويل. لهذا السبب ، فإنه يوضح بشكل أوضح النسبة المئوية الفعلية لتمويل العمولة الافتراضي ، والذي يتضمن هوامش الربح فقط ويتم التسجيل بتمويل بالشركة السعودي لدار الأئتمان الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة تقارير الائتمان اضغط على Lease Finance ، ثم Apply ، والآن اختر السيارة التي تريدها أدخل الطراز والطراز ومدة العقد وإجمالي الإيجار الشهري والسعر السنوي ، ثم انقر فوق تطبيق وتجدر الإشارة إلى أن جميع تعاملات الشركة تتم بالريال السعودي ، ولمزيد من المعلومات التمويلية يمكنك الاتصال على “8002442228” أو “6902222”. عمر شويل - جدة تمويل المركبات من دار الائتمان في السعودية 1443 - ثقفني

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