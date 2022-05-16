أوكرانيا تعلن وصول قواتها إلى الحدود الروسية في خاركيف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:28 مساءً - عرضت فضائية سكاي نيوز ، مقطع فيديو يوضح الوضع الحالي داخل أوكرانيا.

وأعلنت أوكرانيا ، أن قواتها نجحت في الوصول إلى الحدود الأوكرانية الروسية في خاركيف.

كما أن القوات الروسية تعمل على حشد قواتها في الشرق لصد هجمات الجيش الأوكراني.

وفي سياق آخر: استبعد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، التنازلات المحتملة لروسيا والتي قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في الحرب، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يواجه “فشلًا أخلاقيًا” إذا لم يوافق على ترشيح أوكرانيا للعضوية بحلول يونيو.

وفي حديثه إلى “بلومبرج”، اليوم الاثنين، رفض كوليبا التعليق على ما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حث نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على قبول مطالب الكرملين إذا كان ذلك يعني تحقيق السلام، رافضا أي مسعى لتقديم عرض لفلاديمير بوتين مقابل إنهاء غزوه لأوكرانيا.