رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس يقدم استقالته

جدة - نرمين السيد - قدم رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس استقالته رسميا للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بحسب ما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - قدم رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس استقالته رسميا للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بحسب ما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل منذ قليل. وكان إيمانويل ماكرون، فاز بولاية ثانية لرئاسة فرنسا، بعد تغلبه على منافسته مارين لوبان، بنسبة 58.2%، الأحد 24 من أبريل.

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