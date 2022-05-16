عاجل- توقف حركة موانئ العراق لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - توقفت اليوم الأحد، حركة موانئ العراق لسوء الأحوال الجوية، بحسب ما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - توقفت اليوم الأحد، حركة موانئ العراق لسوء الأحوال الجوية، بحسب ما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكانت الشركة العامة للموانئ العراقية أعلنت اليوم توقف العمليات البحرية بسبب العاصفة الترابية.

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