الصين تنتقد توقيع الولايات المتحدة على مشروع قانون متعلق بتايوان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان - وفقًا لشبكة تلفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم الاثنين - إن مشروع القانون يعد انتهاكًا خطيرًا لمبدأ صين واحدة، والبيانات الثلاثة المشتركة للصين والولايات المتحدة، وتدخلًا صريحًا فى الشؤون الداخلية للصين.

وأضاف أن الجانب الأمريكى أصر على توقيعه ليصبح قانونًا، وتعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة، منوهًا بأن الجانب الصينى يحث الولايات المتحدة على عدم استغلال مشروع القانون لمساعدة منطقة تايوان على توسيع ما يسمى بـ"الانخراط الدولى" وإلا فإن العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار فى مضيق تايوان ستتعرض لمزيد من التقويض.

وتابع أن الحكومة المركزية الصينية تولى أهمية كبيرة لصحة ورفاهية المواطنين فى تايوان، وقد اتخذت الترتيبات المناسبة لمشاركتها فى الشؤون الصحية العالمية وفقا لمبدأ صين واحدة.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد وقع الجمعة الماضية على مشروع قانون يوجه وزير الخارجية لتطوير استراتيجية لاستعادة وضع المراقب لتايوان فى منظمة الصحة العالمية.

وكان قد تم طرد تايوان التى سميت رسميًا باسم جمهورية الصين، من منظمة الصحة العالمية فى عام 1972 بعد أن فقدت مقعدها فى الأمم المتحدة عندما حولت الأمم المتحدة الاعتراف بها إلى جمهورية الصين الشعبية.

ومنذ عام 2017 تم استبعاد تايوان من جمعية الصحة العالمية بسبب معارضة الصين، التى اتخذت موقفًا متشددًا ضد الرئيسة تساى إنغ وين وحزبها الديمقراطى التقدمى لمناصرتهما بسيادة تايوان كدولة مستقلة.

وفى أواخر أبريل الماضى، أقر مجلس النواب الأمريكى بالإجماع مشروع قانون يطلب من واشنطن مساعدة تايوان على استعادة وضعها كمراقب فى جمعية الصحة العالمية وسيتم الآن إرسال مشروع القانون، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكى فى أغسطس الماضى، إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.