العالم اليوم - بعد انتخاب رئيس الصومال.. بايدن يتخذ قرارا عسكريا

انتم الان تتابعون خبر بعد انتخاب رئيس الصومال.. بايدن يتخذ قرارا عسكريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 06:21 مساءً - قال مسؤولان أميركيان، الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، أذن بإعادة نشر بضع مئات من القوات الأميركية في الصومال، بعد مرور ما يزيد على عام على أمر سلفه دونالد ترامب بسحبهم.

وقبل قرار ترامب، كان للولايات المتحدة نحو 700 جندي في الصومال، يركزون على مساعدة القوات المحلية في إلحاق الهزيمة بحركة الشباب المتمردة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويأتي قرار بايدن الآن، بعد ساعات من فوز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، برئاسة البلاد مرة أخرى، في تصويت أجراه نواب البرلمان، الأحد، وسط مخاوف من هجمات قد يشنها متشددون.

وشن الجيش الأميركي، في يوليو 2021، أول غارة جوية ضد إرهابيين من حركة الشباب الصومالية، في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكانت تقارير إعلامية قد اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتباطؤ في عملياتها ضد عناصر حركة الشباب في الصومال عند أشهره الأولى في الحكم.