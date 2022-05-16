نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صلاة تذكارية في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك لراحة نفس شيرين ابو عاقلة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 16 مايو 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- أقيمت صباح اليوم الاحد، صلاة تذكارية في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك (ام الكنائس) بجبل اللويبدة عن راحة نفس شهيدة الكلمة الإعلامية شيرين ابو عاقلة التي اغتيلت باعتداء جبان أثناء تغطيتها احداث قرب مخيم جنين.

وفي كلمة للأب نبيل حداد الذي ترأس الصلاة قال" نترحم اليوم على روحٍ باسلةٍ وعلى صاحبة هامة ظلت وستظل مرفوعة رغم أنف رصاصة الغدر الجبانة، فشيرين أرهبت الطغيان فكانت أشجع من الطغاة وظلت شيرين وعلم وطنها فلسطين تُرعِّب المحتل حتى في نعشها لقد رأينا أكبر تدنيس لكرامة الموت- فظهر في آن كارها للحياة وللموت فما كرم الحياة ولا احترم الموت، واليوم وفي عمان الصادقة الوفية للقدس ومقدساتها ولفلسطين وحقّها، نتوقف لنصلي لأجل راحة نفس شهيدتنا التي في فصل من حياتها شربت من مياه اليرموك عندما جاءت إلى اطراف شمال الجبل، وقرأت التاريخ والحاضر الأردني، وأخذت دروساً في جامعتها، لتنقل علمها ممزوجاً مع حبّ لوطنها وسعياً لخدمة الحقيقة، وتمرست في نقل الخبر، ورفضت وهي تحمل صوت قناة الجزيرة، أن تكون أسيرَة للاحتلال، فحلقت في فضاء نقل الخبر والمعلومة فكانت بحق رسولة للحقيقة ، وفق بترا .

وحضر الصلاة التذكارية الدكتور حمدي مراد وأعضاء هيئة مركز التعايش الديني ومدير وموظفو مكتب الجزيرة في عمان ووفد ديني يضم عددا من رجال دين من فلندا والنرويج، اضافة الى حشد من وجهاء وأبناء الكنيسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صلاة تذكارية في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك لراحة نفس شيرين ابو عاقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.