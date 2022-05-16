قرار بحظر استخدام مصطلح جنسية مقيدة للراغبين بزيارة الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 16 مايو 2022 05:59 مساءً - دوت الخليج :- قال مدير مديرية الجنسية في وزارة الداخلية الدكتور باسم الدهامشة، إن قرارا صدر عن وزارة الداخلية قبل أيام يحظر استخدام مصطلح جنسية مقيدة لأنه يشكل نفورا للراغبين بزيارة المملكة، وجرى استبداله باستخدام جنسيات تحتاج موافقات مسبقة ودول لا تحتاج، وهذا معمول به في معظم دول العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتا الصحة والبيئة، والسياحة والخدمات العامة في مجلس النواب مشترك اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور تيسير كريشان، وحضور رئيس لجنة السياحة النائب ماجد الرواشدة، ملف تنشيط السياحة العلاجية.

وقال كريشان إن الاجتماع جاء بهدف بحث ملف السياحة العلاجية بعد تعافي ملف كورونا، ونظرا لأهمية السياحة العلاجية والقطاع الطبي الخاص الذي يُعتبر داعما رئيسيا للقطاع الطبي العام، ورافدا أساسيا له.

وأضاف كريشان بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، وأمين عام الوزارة لشؤون الاوبئة الدكتور رائد الشبول، ورئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائما أهمية السياحة العلاجية، والتي تشكل رافدا اقتصاديا وسمعة متقدمة للأردن في المجال الطبي.

وبين أن المستشفيات الخاصة الأردنية تزخم بالخدمات، والكوادر الكبيرة المميزة، وهي مطلب ووجهة للمرضى من الخارج، لافتا إلى أن هناك بعض المعيقات والتحديات، منها التشريعية والاجرائية التي تواجهها، ما يتطلب معالجتها والتغلب عليها.