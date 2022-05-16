حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء عبر منصة مكاني makani نهائي كأس الملك 2022

حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء نهائي كأس الملك 2022 المقامة بمشيئة الله يوم الخميس المقبل 19 مايو 2022 الموافق 18 شوال 1443 على ملعب الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية هذا اللقاء كان من المفترض أن يتم يوم الأحد الماضي وقد تم تأجيله حدادًا على روح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وموعد هذا الحدث الرياضي المنتظر من قبل عشاق الساحرة المستديرة الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، بحضور وزير الشباب والرياضة بالسعودية معالي الوزير عبد العزيز بن تركي آل سعود، وبحضور ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء كأس الملك 2022

إضافة لما سبق لراغبي الاستمتاع بمشاهدة وحضور مباراة الهلال والفيحاء لايف حجز التذاكر عبر منصة مكاني بالخطوات التالية:

أولًا الدخول على منصة مكاني الرسمية الإلكترونية.

يلي ذلك قم بندوين كلمة المرور الخاصة بك والبريد الإلكتروني.

كذلك القيام بالدخول على أيقونة شراء التذاكر.

ستنتقل إلى خانة نوع التذكرة والفئة اختلا الفئة الراغب في شراءها ومكان المقعد.

في النهاية قم بسداد قيمة التذكرة من خلال الموقع وانتظر رسالة بتأكيد نجاح عملية الشراء.

أبرز شروط حضور مباراة الهلال والفيحاء كأس الملك 2022

وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضع القائمين على تنظيم ولعب المباريات عدة شروط واجب اتباعها للحضور نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا شرط تلقي الثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا واثبات ذلك من خلال تطبيق توكلنا.

واثبات ذلك من خلال شرط ألا يكون عمر الحضور أقل من 12عام.

عدم حضور أطعمة ومشروبات أثناء الحضور، وفي حال طلب من الحضور مغادرة الاستاد يتم التنفيذ فورًا.

في الختام وجب التنويه أنه تم تقليص وتقليل أعداد الحضور للحماية من تفشي فيروس أوميكرون.

أسعار تذاكر حضور مباريات كأس الملك 2022

ووفق أماكن الجلوس والفئة المختارة يتم تحديد سعر التذاكر كالتالي: