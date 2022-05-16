تغيير رقم الجوال في أبشر أون لاين 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة تغيير رقم الجوال في أبشر أون لاين على محرك البحث “جوجل”، وتقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تغيير رقم جوال أبشر لمن يمتلك حساب على المنصة حيث تعتمد الكثير من الخدمات في إجرائها على رقم هاتف المستخدم، وقد أطلقت الحكومة السعودية المنصة الإلكترونية لتقديم الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم في ظل حرص المملكة العربية السعودية على تطوير التحول الرقمي طبقاً لرؤية السعودية 2030م، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تغيير رقم الجوال في ال كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية توثيق رقم الجوال أبشر، فإلى نص المقال.

تغيير رقم الجوال في أبشر

يسألنا الآلاف من زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية عن كيف أغير رقم الجوال في أبشر، ويُمكنكم إجراء هذه الخدمة من خلال اتباع كافة الخطوات التالية خطوة بخطوة:

أولاً يجب عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً في الصفحة الرئيسية للموقع قم بإختيار “خدمات الأفراد”.

ثالثاً قم بتسجيل دخولك إلى الخدمات الذاتية.

رابعاً اضغط على خانة رقم الجوال ثم ادخل رقم جوالك الجديد وبعد ذلك انقر على “تأكيد وحفظ”.

خامساً ستظهر لك كل البيانات والمعلومات عن المستخدم بما فيها رقم الجوال الجديد.

كيف أغير رقمي بأبشر

نوضح لكم الآن طريقة تعديل رقم الجوال في أبشر عن طريق الجوال بالتفصيل عن طريق خطوات بسيطة نوضحها لكم كالتالي:

الخطوة الأولى قم بتثبيت تطبيق أبشر على الجوال الخاص بك.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

وبعدها قم بالنقر على الخدمات التالية ثم اختر رقم الجوال.

وأخيراً ادخل رقمك الجديد ثم اضغط تأكيد وحفظ.

وبعد أن وصلنا إلى نهاية المقال نرجو أن نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع،وفي حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة لديكم يُمكنكم ترك تعليق بالأسفل بالسؤال وسنرد عليكم في أقرب وقت ممكن