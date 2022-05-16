HERE خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وإضافة رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعهم مصر

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 حيث تزداد عمليات البحث حول تحديث بطاقة التموين وكيفيه إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين خلال الساعات الماضية، وكيفية إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين 2022، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في مدة أقصاها أسبوعين سيتم إيقاف البطاقات التموينية التي لم تحدث بيانات البطاقة من قبل رب الأسرة وإضافة رقم هاتف مسجل باسمه، وذلك بعد إرسال رسائل تحذيرية على بون صرف الخبر لأكثر من 10 مليون بطاقة تموين تحتاج لتحديث وإضافة رقم الهاتف، وبدأ الكثير من المواطنين الدخول على شبكة الإنترنت لمعرفة كيفية إضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين 2022، وارتفعت مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة لمعرفة موقع دعم مصر لتحديث البطاقة، وسوف نستعرض لكم الخطوات الصحيحة لإضافة رقم الهاتف لبطاقة التموين تجنباُُ لإيقاف البطاقة.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 نستعرضها مع حضراتكم الان تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر لإعادة هيكلة قاعدة بيانات الوزارة والتأكد من إيصال الدعم للمستحقين، وفي هذا الإطار أرسلت الوزارة رسائل للمواطنين من خلال بون صرف الخبز للتنبيه المشدد لهم بضرورة تحديث بطاقة التموين إضافة جهة اتصال عن طريق إضافة رقم هاتف ويشترط أن يكون مسجل بإسم رب الأسرة صاحب البطاقة، و أمهلت الوزارة أكثر من 10 مليون مواطن بضرورة تحديث بطاقة التموين في غضون أسبوعين وإلا سيتم إيقاف بطاقة التموين وعدم صرف حصص الخبز والسلع التموينية.

خطوات تحديث بطاقة التموين

بعد أن صرح مصدر مسؤول بوزارة التموين أن عملية تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم هاتف ستكون من خلال مكاتب التموين، ولكن بعد أن حدث تكدس على مكاتب التموين قررت الوزارة أن يكون التحديث من خلال موقع دعم مصر لتخفيف العبء على مكاتب التموين ولتسهيل الأمر على المواطنين، وستكون الخطوات كالتالي:

الدخول لموقع دعم مصر من خلال شبكة الإنترنت.

اختيار الخدمات التموينية

أختيار تحديث بطاقة التموين

قم بكتابة رقم الهاتف مع التأكد أن رقم الهاتف مسجل بإسم صاحب البطاقة.

قم باختيار إعادة إرسال كلمة السر.

سيتم إرسال كلمة السر على رقم الهاتف الذي تم إدخاله.

الان تم تحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف.

هذا فى حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول تحديث بياناتكم على بطاقة التموين او اضافة رقم التليفون على بطاقة رقم التموين الان بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات الذي بالاسفل بتلك المشكلة حتي نعمل على مساعدتكم على الفور على حلها، حيث لايزال موقع دعم مصر البوابة الاولي المفعلة على تحديث بيانات بطاقة التموين