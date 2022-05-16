HERE الآن استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 ومعدلات وشروط القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الآن استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 نتابعها الآن بعد الكشف عن نتائج القبول الموازي للطلاب في كافة المحافظات العراقية، يمكن للطالب التعرف على الوجه المستقبلية له في جامعات ومعاهد العراق، فقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية إلى ارتفاع نسبة نجاح الطلاب هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ونوهت بأن معدلات القبول الخاصة بالجامعات أصبحت الآن متاحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فقد أصبحت الوزارة تحرص على تقييم خدماتها للطلاب وأولياء أمورهم باستخدام الطرق الحديثة لتسهيل الأمر عليهم، فقد أتاحت الاستعلام أيضا عن نتائج الطلاب في تلك المرحلة الهامة والعديد من المراحل التعليمية عبر موقعها، فضلاً عن معرفة تكاليف الجامعات في مختلف التخصصات من خلال ويب سايت الوزارة.

الآن استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم مع انتشار فيروس كورونا اتجهت العديد من المواقع الإلكترونية الغير رسمية في نشر نتائج الطلاب في أكثر من مرحلة تعليمية، إلا أن وزارة التربية والتعليم العراقية نوهت بأن النتائج الرسمية والصحيحة للطلاب ستكون من خلال موقعها الرسمي أو من خلال المواقع المعتمدة من الوزارة لعرض نتائج الطلاب.

وبعد رفع كامل نتائج الطلاب بشكل كامل من خلال ملفات بي دي اف، يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار قسم نتائج الطلاب.

ثم اختيار نتائج القبول الموازي للعام الحالي.

إدخال كافة البيانات من الرقم الامتحاني والمحافظة والاسم الرباعي للطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

يظهر مباشرة ملف بي دي اف شامل كافة النتائج للمواد الدراسية.

شروط القبول الموازي

تم وضع عدد من الضوابط الواجب توافرها للالتحاق بالتخصصات المتوفرة أمام الطالب، والتي تحددت وفقا لكل تخصص كما يلي:

التخصصات العلمية الخاصة بالطب للجامعات تقبل الطلاب الحاصلين على معدل درجات ثلاث فأكثر.

التخصصات الهندسية للجامعات تقبل الطلاب الحاصلين على معدل درجات أربعة درجات فأكثر.

تخصصات الجامعات الخاصة بالعلوم تقبل الطلاب الحاصلين على معدل درجات بحد أدنى خمس درجات.

أما باقي التخصصات في جامعات العراق تقبل الطلاب الحاصلين على معدل درجات يبلغ ستة درجات فيما فوق.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية