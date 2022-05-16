نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم الثاني بالخطوات من موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم الثاني ، بعد نهاية امتحانات الترم الثاني للصف الرابع الابتدائي في مصر ومع نهاية عام دراسي هو الأصعب على الإطلاق بعد تغيير جذري في منهج الصف الرابع وشكوى الكثير من أولياء الأمور من صعوبة المنهج، ومع نهاية آخر يوم من الامتحانات، بدأ المواطنون يبحثون عن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية موعد الإعلان عن النتيجة وكيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع الإبتدائي للعام الدراسي 2021/2022.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم الثاني

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم الثاني نستعرصها مع حضراتكم حيث عقب نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني المرحلة الابتدائية بدأ المواطنون يبحثون عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بعد إعلان الوزارة أنه عقب نهاية الامتحانات بدأت الوزارة العمل على سرعة إعلان النتيجة من خلال الإسراع في أعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة ورصد للدرجات، وسيتم الإعلان عن موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي فور الإنتهاء من أعمال الكنترول مباشرة، وستكون النتيجة متاحة للجميع من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالإسم ورقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022

من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد واعتماد النتيجة وستكون النتيجة هذا العام بالتقديرات وليست بالدرجات كما كان يحدث في الماضي، وسوف يتم الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم

اختيار نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

اختيار الفصل الدراسي الثاني 2022

كتابة البيانات الخاصة بالطالب ( الاسم – رقم الجلوس)

الضغط على كلمة استعلام

تظهر النتيجة للطالب بالتقديرات في المواد التي امتحن فيها .

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الموجود اسفل التعليقات الان بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي التي بامكانكم من خلالها عرض تلك النتائج امامكم والتي تشمل اسم الطالب او رقم الجلوس او غيرها من البيانات المطلوبة للاستعلام اوالحصول على نتائج الصف الرابع الابتدائي اون لاين فى جميع المحافظات المصرية

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالتقديرات

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة هذا العام ستكون عبارة عن تقديرات لكل مادة بدلاُ من الدرجات وستكون التقديرات بالألوان على النحو التالي: