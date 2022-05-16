Link استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام PDF برقم الامتحاني

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضه مع حضراتكم حيث أقبل آلاف الطلاب والطالبات لمعرفة نتائج القبول الموازي حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بطرح رابط النتيجة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 بالرقم الامتحاني، كما أعلنت الوزارة بظهور نتيجة التعليم الموازي لذا تتزايد أعداد المقبلين على الموقع لمعرفة الجامعات التي يتمكن الطلاب من الالتحاق بها ومعرفة جميع التخصصات والأقسام المتاحة أمام الطلاب، كما تم استقبال حوالي ٣٥ الف طلب من الطلبة والطالبات للقبول الموازي، على ان يتم قبول حوالي ٢٢ ألف طلب من الطلبة والطالبات، و سنتعرف على باقي التفاصيل فيما يلي.

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان، حيث يبحث عشرات الالاف من الطلاب والطالبات على طرق وخطوات الحصول على تلك النتائج حيث هناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك في معرفة نتائج القبول الموازي، حيث قد قامت الوزارة بتفعيل الرابط الرسمي الخاص باستخراج تلك النتائج حتى يتمكن الطالب من معرفة النتيجة بكل سهولة، وهذه الخطوات هي:

الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا إستكمال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح منها الاسم رباعي والرقم الامتحاني للطالب. الضغط على كلمة الاستعلام عن النتائج او عرض النتائج . لحظات وسيتم ظهور النتيجة .

شروط القبول الموازي بالعراق

لابد من حصول الطالب على زيادة عدد ٣ درجات من الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب .

لابد من حصول الطالب على مجموع وزيادة عدد ٤ درجات من الحد الأدنى للالتحاق بكليات الهندسة.

حتى يتمكن الطالب من الالتحاق بالكليات العلوم على مستوى جامعات الجمهورية إن لا يقل المجموع التراكمي عن ٥ درجات عن الحد الأدنى.

وبالنسبة لباقي المعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية لابد أن لا يقل مجموع الدرجات عن ٦ درجات للقبول بالجامعات.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات بالعراق

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، على مستوي طب العام او طب المستنصرية او غيرها من التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل بحثاً عن معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات التي جاءت على النحو التالي:-