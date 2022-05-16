Snapchat Token.. ميزة سناب شات الرائعة التي تُساعد صانعي المحتوي على تحقيق أرباح

تحاول العديد من منصات الوسائط الاجتماعية توفير العديد من الميزات الجديدة من أجل كسب المال، حيث كان تطبيق سناب شات Snapchat أحد تلك المنصات التي تطرح ميزات جديدة للمؤثرين من أجل تحقيق أرباح مالية كبيرة، حيث قامت بطرح ميزة “Snapchat Token”، والتي تتيح لصانعي المحتوى والمبدعين تحقيق مكاسب مادية وأرباح مالية من خلال التطبيق.

ميزة سناب شات Snapchat Token

يسعى التطبيق خلال هذه الفترة في طرح العديد من الميزات الجديدة التي تُساعد مقدمي المحتوى والمبدعين على تحقيق أرباح مالية كبيرة، في ظل منافسة كبيرة مع العديد من منصات الوسائط الاجتماعية التي تسعى لجذب المبدعين، حيث تمكن ميزة “Snap Tokens” المستخدمين من إرشاد المؤثرين المفضلين لديهم عبر ميزة الدردشة، حيث يمكنك للمستخدمين شراء Token ثم بعدها شراء الهدايا، وإرسالها للمبدعين من خلال الرد على قصصهم، كما يمكن لمنشئي المحتوى صرف النقود عند تجميع عدد من الهدايا تزيد قيمتها عن 100 دولار أمريكي ويعد دمج تلك الميزة من أحدث دفعة من التطبيق لتحقيق الدخل للمؤثرين والمبدعين.

كيف تستخدم Snapchat Tokens؟

يمكنك الآن استخدام ميزة Snap Tokens من أجل تقديم الهدايا لمنشئي المحتوى، وكذلك يمكن للمستخدمين استبدالها، وسوف نوضح لحضراتكم أولاً كيفية تقديم الهدايا لمنشئي المحتوى على تطبيق سناب شات:

يجب التمرير سريعاً على القصة العامة لمنشئي المحتوى.

الوصول إلى متجر الهدايا ثم عليك تحديد الهدايا.

ضرورة الضغط على الهدية التي تريدها من أجل الإرسال.

كيفية استرداد رموز سناب داخل الألعاب؟

يجب في البداية تحديد العنصر الذي تريد استرداد Token من أجله.

ضرورة تحديد “تأكيد” من أجل الإكمال.

يمكن للمستخدم التحقق من عدد Token من خلال الرصيد.

كيف تشتري رموز Snapchat؟

يمكنك شراء الرموز من خلال ابتاع الخطوات التالية:

في البداية عليك تحديد أيقونة الملف الشخصي على الشاشة.

التمرير حتى الوصول إلى “My Snap Tokens”.

ضرورة تحديد المبلغ الذي تريده من Snap Tokens للشراء.

ووفقاً لما أشار له التطبيق قد يمكن استرداد Token في ألعاب معينة، وقد تختلف تجربة كل مستخدم من لعبة لأخرى مع Snap Tokens.