”تاس”: أكثر من 1.3 مليون لاجئ من أوكرانيا ودونباس دخلوا روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:22 مساءً - وصل أكثر من 1.3 مليون لاجئ إلى روسيا من أوكرانيا وجمهوريتي دونباس الانفصاليتين، بحسب ما صرح به مصدر من أجهزة إنفاذ القانون الروسية لوكالة أنباء "تاس"، اليوم الإثنين.

ونقلت الوكالة الروسية عن المصدر - الذي لم تسمه - قوله "وفقًا للبيانات الواردة حتى صباح الإثنين، عبر أكثر من 1.3 مليون شخص، من بينهم 223 ألف طفل الحدود مع روسيا، معظمهم من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك".

وأضاف أن ما يقرب من 34 ألف لاجئ منهم يقيمون في 528 مركز إقامة مؤقت، فيما وجد البقية أماكن للسكن بمفردهم أو لدى أقارب لهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم دفع ما مجموعه 2.4 مليار روبل (حوالي 38 مليون دولار أمريكي) للاجئين بناءً على طلبات تقدموا بها للحصول على مساعدة مالية قدرها 10 آلاف روبل للفرد (158 دولارًا أمريكيًا).

وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من الجيش الروسي سلمت اليوم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية من روسيا لسكان منطقة ميليتوبول في منطقة زابوروجيه بأوكرانيا.

وقالت الوزارة - في بيان - "تم تسليم طرود غذائية ومستلزمات أساسية إلى المدنيين في كونستانتينوفكا وميرني وبريزوفسكوي، وهذه المرة، قامت كتيبة من قوات القوزاق، الذين رافقوا قوافل المساعدة الإنسانية مع أفراد عسكريين روس، بتسليم 55 طنا من المواد الغذائية والضروريات إلى السكان".

وأضافت أنه يجري تقديم المساعدات الإنسانية بشكل منتظم بالتنسيق مع مسؤولي البلديات، ويجمع الجيش الروسي بانتظام طلبات المساعدة في المناطق، ويتم تحديد المساعدات الإنسانية والمستلزمات الضرورية بناء على احتياجات السكان المحليين.