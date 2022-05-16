بوتين:انضمام فنلندا والسويد لـ”الناتو” لا يشكل تهديدا ولكنه يتطلب إجراءات جوابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:22 مساءً - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ليس لديها مشاكل مع فنلندا والسويد وانضمامهما إلى حلف "الناتو" لا يشكل تهديدا"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا الانضمام يتطلب إجراءات جوابية

وقال بوتين، خلال كلمة أثناء مشاركته في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي،اليوم الاثنين في موسكو:" إن روسيا ليس لديها مشاكل مع فنلندا والسويد وانضمامهما إلى حلف "الناتو" لا يشكل تهديدا، ولكنه يتطلب إجراءات جوابية".

وأضاف الرئيس الروسي:"إن حلف شمال الأطلسي خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى في العالم"، منوها بأن الحلف يُستخدم كأداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وموضحا أن ذلك يتم بطريقة عدوانية.

وتابع الرئيس الروسي:" أن توسع حلف شمال الأطلسي تعتبر مشكلة يجري اختلاقها بشكل مصطنع تماما، لأن هذا يتم من أجل مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجري استخدام الحلف كأداة للسياسة الخارجية لدولة واحدة بشكل أساسي، ويتم هذا بإصرار وعدوانية".