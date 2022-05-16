«الدوما» الروسي: أمريكا ستنفذ برنامجا عسكريا في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:22 مساءً - أعلنت نائبة رئيس الدوما الروسيآنا كوزنتسوفا، اليوم، أن هناك معلومات أن أمريكا تنفذ برنامجا عسكريا خطيرا في أوكرانيا.

وقالت نائبة رئيس الدوما الروسي إنه يمكن اعتبار المختبرات الأميركية في أوكرانيا منشآت تابعة للناتو.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 83، حيث تواصل القوات الروسية تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وانتقد المتحدث باسم الكرملين «دميتري بيسكوف» تصرفات الأجهزة الأمنية الأمريكية الخاصة في علاقة بالبعثات الدبلوماسية الروسية، ووصفها بالوقحة وغير المقبولة.

وقال «بيسكوف» إن الكرملين يعتبر سلوك الأجهزة الأمريكية الخاصة فيما يتعلق بموظفي البعثات الروسية في الخارج وقحا للغاية وغير مقبول.

كما هددت روسيا بالرد على قرار فنلندا والسويد بالتقديم لطلب الانضمام إلى حلف شمال الناتو، مشيرة إلى أنه يجب ألا تكون لدى أحد أوهام بأن روسيا ستتقبل ببساطة انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وشدد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية، في تعليق بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، على أن الأمن لن يتعزز لدى البلدين بعد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأكد ريابكوف أن الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري بعد قرار السويد فلندا الانضمام إلى حلف الناتو، مشددا على أن انضمامهما إلى الناتو سيكون خطأ بعواقب بعيدة المدى.

ولفت ريابكوف إلى أن رد فعل روسيا الاتحادية على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، سيكون مرتبطا بما سيتخذانه من خطوات محددة.