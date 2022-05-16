وزير خارجية أوكرانيا: الاتحاد الأوروبي سيدعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:22 مساءً - أعلن وزير خارجية أوكرانيا دميترو أيفانوفيج كوليبا ، أن الاتحاد الأوروبي سيدعم دمج السلع والخدمات في السوق الموحدة للاتحاد، مشيراً الي أن الاتحاد الاوروبي سيدعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

وانطلق صباح اليوم، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة مجموعة من القضايا من بينها حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا وتعزيز سبل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان كما سيناقش الوزراء بعد ذلك زيارات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى تشيلي وبنما، والدعم المالي لفلسطين، حسب بيان للاتحاد الأوروبي.

وفق البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي، يستعرض وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي "آخر تطورات العدوان الروسي على أوكرانيا"، وسينضم إلى الاجتماع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي.

ويحاول وزراء الخارجية الأوروبيون التحرك نحو فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن القرار يواجه برفض شديد من جانب المجر.