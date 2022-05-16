توقف حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوى - فى بيان اليوم - إن حركة الطائرات تأثرت بحالة الطقس الحالية، مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية فى المطار فور تحسن الرؤية.
وأفاد بأن الكويت تتأثر حاليا بانخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار تصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومترا فى الساعة.
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