النمسا تدعو إلى دعم أواصر الوحدة الأوروبية فى مواجهة الأزمة بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الإثنين، أن مشاركة وزير الخارجية ألكسندر شالنبيرج فى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل تركز على دعم أواصر الوحدة الأوروبية.





وقالت الخارجية النمساوية، فى بيان لها اليوم، إن حرب روسيا فى أوكرانيا وحزمة العقوبات السادسة المزمع إجراؤها على روسيا كانت موضوعًا رئيسيًا للاجتماع.

ولفت البيان إلى ترحيب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بوزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى ووزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا لتبادل وجهات النظر حول الهجوم الروسى على أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الآثار المحتملة للحرب على دول غرب البلقان كانت أيضًا موضوعًا مهمًا للمحادثات كما كان هناك اجتماع غير رسمى مع وزراء خارجية دول غرب البلقان على هامش الاجتماع الأوروبى.

وجدد وزير الخارجية النمساوى -بحسب البيان- على دعم الوحدة الأوروبية فى عمل الاتحاد الأوروبى ضد روسيا ولذلك تمت مناقشة إجراءات حزمة العقوبات السادسة والتى تنص أيضًا على حظر نفطى من أجل تحقيق استجابة موحدة من الاتحاد الأوروبى.

وذكر البيان أن الهدف الأوروبى المشترك هو أن يوضح للقيادة الروسية أن تكاليف الحرب العدوانية غير المبررة لا تزال مرتفعة.

ودعا وزير الخارجية النمساوى إلى بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية، بالإضافة إلى تحرير التأشيرات لكوسوفو.