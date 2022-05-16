بوتين: انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو لا يشكل تهديدًا لنا.. ولكن!

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال الرئيس الروسى فى كلمة أثناء مشاركته فى قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعى" فى موسكو، اليوم الإثنين، إن الناتو خرج عن مهمته فى إطاره الجغرافى ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى.
قال بوتين، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعى تلعب دورًا مهمًا للغاية فى تحقيق الاستقرار فى فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتى، معربًا عن أمله فى أن تزداد قدراتها ونفوذها.
ويعقد بوتين اجتماعات ثنائية فى إطار قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى، مع رؤساء بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وكازاخستان قاسم جومارت، وقيرغيزستان صادر جاباروف.
وتستضيف موسكو قمة لزعماء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى، اليوم الإثنين، حيث يبحث الزعماء السوفيتيين تحسين إمكانات المنظمة فى حفظ سلام البلدان التابعة للمنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكرى بين أعضائها.
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