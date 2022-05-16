روسيا تعلن التوصل لاتفاق مع أوكرانيا لإجلاء الجرحى بمجمع أزوفستال الصناعى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم الإثنين - فتح ممر إنسانى ووقف لإطلاق النار لنقل العسكريين الجرحى من أزوفستال إلى مستشفى فى دونيتسك.

وفى السياق ذاته، قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده تلاحظ الرغبة الغربية فى إطالة أمد الحرب والصراع فى أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا قدر الإمكان، منوهًا بأنه حتى الآن نلاحظ أنه فى الغرب، ولا سيما فى الولايات المتحدة، توجد رغبة فى إطالة أمد الصراع فى أوكرانيا.

وأضاف لوكاشينكو - خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى اليوم بموسكو، وفقًا لوكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - :"أنهم يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا بهدف إضعاف روسيا قدر الإمكان وإغراقها فى الحرب، كما يقولون، ويمكنهم جعل هذه الحرب تشتعل على نطاق واسع، ونحن نشهد هذا أيضا".

وأشار إلى أن أخطر اتجاه فى أوكرانيا اليوم هى محاولات تقطيع أوصالها وتأسيس آلاف الوحدات العسكرية لدخول أوكرانيا تحت ستار قوات حفظ السلام و حمايتها.

وعلى صعيد آخر، قال نائب وزير الخارجية البولندى مارسين بسزيداتش، إن بلاده ستطلب من حلف شمال الأطلسى "الناتو" نشر المزيد من القوات فى قواعد دائمة على الحدود مع روسيا.

وأضاف بسزيداتش - فى تصريحات صحفية نقلها راديو (بولندا الدولى) - أنه سيتقدم بالطلب خلال قمة الحلف المقرر عقدها الشهر المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد، مشيرًا إلى أن بلاده لديها قوات تابعة للناتو على حدودها مع نحو 10 آلاف جندى أمريكى متمركزين فى البلاد.

وأوضح أن القوات تساعدنا فى حراسة الحدود وتدير التدفق الجماعى للأشخاص الفارين من الصراع فى أوكرانيا فى ظل العملية العسكرية الروسية هناك، منوهًا بأن روسيا تعد تهديدًا كبيرًا لأوروبا وأنه يتعين على الناتو إدراك ذلك، حتى نتمكن من الدفاع عن بعضنا البعض.