الاتحاد الأوروبى يقدم 25 مليون يورو مساعدات إنسانية للفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش - فى بيان صدر من القدس - "يواصل الاتحاد الأوروبى تضامنه مع الشعب الفلسطينى، حيث سيدعم التمويل الإنسانى الذى أعلن عنه الاتحاد الأوروبى مؤخرا وصول العائلات الفلسطينية إلى الخدمات الأساسية والمساعدات، والتى أصبحت الآن أكثر إلحاحًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الغذاء، كنتيجة عالمية للأزمة الأوكرانية، بالتزامن مع ذلك، نصر على الاحترام الكامل للقانون الإنسانى الدولى وندين عمليات الإخلاء المستمرة للمدنيين وهدم منازلهم ومدارسهم وبنيتهم التحتية الأساسية، هذا يجب أن يتوقف".

وأضاف: "سيركز التمويل المعلن عنه اليوم على تقديم المساعدة الصحية، بما فى ذلك الرعاية النفسية للصدمات، للمتضررين من العنف المستمر، وتداعيات الحصار على غزة وتأثير جائحة كورونا، كما سيركز التمويل أيضًا على تحسين الوصول إلى التعليم للطالبات والطلبة الفلسطينيين لدعم حقهم فى التعليم، ستسمح التحويلات النقدية للأسر الفلسطينية التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى بالحصول على السلع والخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة من خلال القدرة على الاختيار".

وأوضح الاتحاد فى بيانه: "يحتاج أكثر من مليونى امرأة وطفل ورجل فلسطينى فى الأراضى المحتلة وقطاع غزة إلى المساعدة الإنسانية .. فى أقل من أسبوعين، فى العام الماضى، فقد 256 فلسطينيًا حياتهم وكان من بينهم 11 طفلًا شاركوا فى برنامج رعاية الصدمات الممول من الاتحاد الأوروبى".

وتابع: "أدى الوضع الاقتصادى الهش والأزمة المالية غير المسبوقة فى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة، ومحدودية التجارة، وتقييد الوصول إلى الموارد .. كما ازداد الوضع سوءً بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود .. هذا ويعانى حوالى 1.79 مليون شخص فى فلسطين من انعدام الأمن الغذائى، منهم 1.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد".