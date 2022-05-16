رئيس المجلس الأوروبى يشيد بطلب السويد الانضمام للناتو

جدة - نرمين السيد - ووصف ميشيل القرار السويدى بأنه "قرار من أجل الأمن والدفاع الجمعيين"، مضيفا: "مع طلب السويد الانضمام إلى الناتو إلى جانب شريكتها الاستراتيجية فنلندا يصبح أمننا أقوى"، وذلك فى تغريدة عبر موقع "تويتر" نقلتها قناة "سى إن إن" الأمريكية.
كما أكد رئيس المجلس الأوروبى أن مساهمة الاتحاد الأوروبى فى قوة الردع الخاصة بالحلف باتت لا تقدر بثمن على نحو متزايد.
يشار إلى أن السويد وفنلندا أعلنتا ترك موقفهما الحيادى والتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى (ناتو) وذلك على خلفية العمليات العسكرية الروسية الأخيرة فى أوكرانيا.
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