تسجيل طلاب المرحلة الابتدائية في نظام نور noor

تسجيل طلاب الابتدائية في نور، حيث يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط التسجيل الجديد الذي من خلاله يتم تسجيل ذويهم في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الجديد، حيث أعلنت وزارة التعليم بأن التسجيل الخاص بالمراحل الابتدائية يكون من خلال الدخول علي نظام نور الإلكتروني الذي يعمل علي توفير عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تخص التسجيل إلكترونيي لجميع الطلاب الجدد أو الطلاب القدامي بجميع المراحل التعليمية المختلفة، هذا وقد شكا بعض من أولياء الأمور، الذين لديهم رغبة في تسجيل أبنائهم الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، من إغلاق التسجيل في نظام نور، وقد أعلنت المنصة بأن التسجيل لا زال متاحاً من خلال حساب ولي الأمر بالمنصة، وسوف نوضح لكم طريقة تسجيل طلاب الابتدائية في نور.

تسجيل طلاب الابتدائية في نور

كان نظام نور التعليمي قد بدأ في استقبال الطلبات الخاصة بتسجيل الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، وقد أوضح عدد من أولياء الأمور أنهم قد اضطروا إلى تسجيل أبنائهم في عدد من المدارس بعيدة عن مقر السكن الخاص بهم بسبب إغلاق نظام نور التسجيل، إلي أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم، السيدة ابتسام الشهري، قد أكدت بأن وزارة التعليم تسعي جاهدة إلى تسهيل جميع الخدمات لكافة مستفيديها بواسطة توفير الخدمات الرقمية التي تخص تسجيل الطلاب والطالبات، من خلال نظام نور، وأن التسجيل لا زال ساري في المدارس التي يوجد بها أماكن شاغرة حتي الآن وفق السعة المتاحة في المدارس.

رابط نور تسجيل الطلاب

يتم التسجيل في نظام نور لطلاب الابتدائية للعام الدراسي الجديد من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي الترتيب التالي: