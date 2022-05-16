نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبروك.. “4 ابتدائي” نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم الترم الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022، مازال التساؤل عن موعد طرح النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وخطوات الاستعلام عنها يحتل المنصات البحثية حتى وقتنا الحالي، الحديث عن الصف الرابع الابتدائي بدء منذ إعلان الدكتور طارق شوقي عن نظام التعليم الحديث التي سوف يطبق على طلاب الصف الرابع الابتدائي بداية من 2022، منذ الإعلان وحتى الوقت الحالي الصف الرابع الابتدائي محط اهتمام الجميع، ولهذا قررنا ان نخبركم حضراتكم بكافة التفاصيل التي تتعلق بنتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022.

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022

أدي طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الأول دور مايو للعام 2022، في صباح يوم الأحد الموافق الثامن من شهر مايو لعام 2022 وانتهوا في الخميس الموافق الثاني عشر من نفس الشهر ، على أن تبدأ إجازتهم في بداية الأسبوع الجاري، نتيجة القلق المسيطر عليهم بشأن الامتحانات ودلالات الألوان في تفسير النتائج أصبحوا في حالة من النفور من الأجازة و دائمين البحث عن موعد طرح نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022 وخطوات الاستعلام عنها.

الاستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022

إلى الوقت الحالي لم تصدر أي أخبار من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن موعد إعلان نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2022، لكنه تم التأكيد على استمرار عملية التصحيح على قدم وساق على أمل أن يتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة، كما تم التأكيد على ان الاستعلام عن النتيجة سيكون بصورة إلكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم.

انقر على التبويب الخاص بالنتائج.

من ثم حدد المرحلة الدراسية الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني.

قم بتسجيل اسمك رباعيًا ومن ثم رقم الجلوس.

انقر على التبويب الخاص بإظهار النتيجة.

انتظر قليلا حتي يتم تحميل بيان النتيجة الخاصة بك والذي يكون في دلالة لونية وليس رقمية.

تفسير دلالات الألوان في نتيجة رابعة ابتدائي

اللون الأزرق يشير إلى أن المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات من ٨٥ إلى ١٠٠ درجة،

أما عن اللون الأخضر يدل عن أن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من ٦٥ لأقل من ٨٥ درجة،

بالنسبة اللون الأصفر يعبر عن أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من ٥٠ لأقل من ٦٥ درجة،

واللون الأحمر يعبر عن أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم من ١ لأقل من ٥٠ درجة.

أولياء أمور الطلبة والطالبات في جمهورية مصر العربية يتساءلون عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي، ومن المفترض أن تظهر النتيجة خلال الأسبوع الجاري بإذن الله في مختلف المدارس داخل محافظات جمهورية مصر العربية، وستظهر النتيجة بالألوان من خلال مواقع المديريات لكل محافظة من محافظات الجمهورية، وحين إعلان النتيجة سنضع لكم روابط المديريات لكل محافظة.

الآن وبعد ألألاف من العليمات البحث عبر منصاب البحث المختلفة عن موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2022، قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن طرح نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لدور مايو 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما أكدت أن نسبة النجاح لهذا العام لم تكن متوقعه وخاص انه العام الأول لتطبيق نظام التعليم المطور على طلاب الصف الرابع الابتدائي، أما عن طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي لعام 2022 فتتم من خلال:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

اختر نتائج التعليم الأساسي.

انقر على نتائج الصف الرابع الابتدائي.

اكتب الرقم القومي الخاص بالطالب.

اختر الفصل الدراسي الثاني.

اختر العام الدراسي 2021-2022.

انقر على عرض النتيجة.