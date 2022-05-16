رئيس قيرغيزستان: الوضع الحالى يهدد الأمن العالمى

وخلال مشاركته فى قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى المنعقدة فى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الإثنين، قال رئيس قيرغيزستان إن "البيئة الدولية لا تبعث على التفاؤل فيما يتعلق بالأمن العالمى والاقتصاد العالمى".
وأشار جباروف إلى أن هذه التهديدات اقتربت من منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعى، وتجرى محاولات للتدخل مع قوى معينة فى الشؤون الداخلية للدول الأعضاء فى المنظمة، مضيفًا أن كل هذه الأحداث تؤكد صحة القرارات التى اتخذت سابقا فى إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى المجال الأمنى.
وأضاف أن "الوضع على الحدود الجنوبية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى لا يزال يبعث للقلق"، ويعود ذلك إلى حقيقة أنه فى بعض مقاطعات أفغانستان، تواصل بعض الجهات المحاولات لزعزعة استقرار الوضع وتشكل تهديدا حقيقيا لدول آسيا الوسطى.
كما ناشد رئيس قيرغيزستان الشركاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغانى، وتطوير "مقاربات مشتركة لمواجهة إجراءات العقوبات"، لافتًا إلى أنه من الممكن القيام بذلك خلال المنتدى الاقتصادى الأوراسى المقبل فى قيرغيزستان فى نهاية مايو من هذا العام.
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