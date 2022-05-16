العالم اليوم - البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 04:18 مساءً - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الاثنين إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت 12.8 بالمئة في مارس، لتسجل نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار قبل عام.

وارتفع إجمالي التحويلات في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2021-2022 بنسبة 1.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 23.6 مليار دولار.

وسجلت مصر في أبريل ارتفاعا في صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد وصل إلى 37.123 مليار دولار في نهاية أبريل ارتفاعا من 37.082 في مارس.

وتسعى مصر حاليا إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار و تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.