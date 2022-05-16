العالم اليوم - تين هاغ يكسر الصمت حول رونالدو.. ويعلن قراره

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 مايو 2022 04:18 مساءً - كثر الحديث عن احتمالية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف مانشستر يونايتد، بعد تعاقد الفريق مع المدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي يعرف باعتماده الكبير على اللاعبين "الشبان".

وللمرة الأولى، تحدث المدرب الهولندي حول رونالدو، ليكسر الصمت حول العلاقة الثنائية المرتقبة بين الاثنين.

وتحدث تين هاغ لصحيفة "دي تيليغراف" الهولندية: "رونالدو لاعب عملاق، بسبب ما فعله خلال مسيرته، وأعتقد أنه لا زال يتمتع بالطموح العالي".

وأضاف المدرب الهولندي: "بالطبع أود الاحتفاظ به. لقد كان مهما جدا بالنسبة لمانشستر يونايتد هذا الموسم وأظهر لنا أرقاما عظيمة".

وسجل كريستيانو رونالدو هذا الموسم 24 هدفا مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، وهو أكثر من ضعف عدد الأهداف التي سجلها أي لاعب آخر في الفريق.

وكان رونالدو قد تحدث حول تين هاغ للموقع الرسمي للنادي: "ما أعرفه عنه أنه قام بعمل رائع مع أياكس أمستردام. هو مدرب ذو خبرة كبيرة".

وطالب رونالدو بمنح تين هاغ "الوقت الذي يحتاجه" لإحداث التغيير المطلوب في الفريق، الذي عانى كثيرا هذا الموسم، وتراجع للمركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.