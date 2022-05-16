تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي‏‎ ‎حول قرار تجميد عضوية بني ارشيد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 16 مايو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- تعقيبا على ما تم تداوله بخصوص تجميد عضوية زكي بني ارشيد في حزب جبهة العمل اصدر الحزب الاحد هذا البيان الذي وزع على وسائل الاعلام :
" في سابقة من نوعها أقدم الاخ زكي بني ارشيد على تقديم شكوى ضد الحزب لدى محكمة البداية الحكومية بعد قرار المحاكم الداخلية للحزب تجميده لمدة سنتين نتيجة قيامه بالإساءة للصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان على مواقع التواصل الإجتماعي مخالفا لرأي أهل السنة والجماعة باعتبار الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ثقات وعدول .
هذا وقد حاولت قيادة الحزب خلال المرحلة السابقة اقناع الأخ زكي بالتراجع عما بدر منه من إساءة للصحابي الجليل والعدول عن اتهامه له بالقتل والاستبداد وتشبيهه رضي الله عنه بالدواعش إلا أنه رفض مما اضطر المحاكم الداخلية للحزب ونتيجة لشكوى تقدم بها أحد أعضاء مجلس شورى الحزب أخذ هذا القرار بعد مرور القضية في كل مراحلها ضمن المحاكم المركزية والعليا المنتخبة من أعضاء مجلس الشورى للحزب والمكونة من ١٢ أخ متخصص وفق اللوائح القضائية الداخلية ومنحه حق الاستئناف والطعن في القرار، وبعد فتح القضية مرتين في محاولة لتراجع الاخ زكي عن رأيه .
علما أن القيادة التنفيذية للحزب بما فيها الأمين العام ليس لها اي سلطة على السلطة القضائية للحزب وهي محاكم مستقلة ومنتخبة من مجلس الشورى.
كما نؤكد أن قيادة الحزب كانت حريصة كل الحرص على عدم التعاطي الاعلامي مع هذه القضية حتى تم التعامل معها على غير حقيقتها بحسب ما تناولته بعض وسائل الإعلام اليوم ولذا اقتضى التنويه . "
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة
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