نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد خسوف القمر 2022 متى خسوف القمر اليوم في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد خسوف القمر 2022، من أكثر العبارات بحثا لدى العديد من محبي الظواهر الفلكية الذين يترقبون الخسوف 2022. وهم يرغبون في التعرف على موعده بالتحديد من أجل الاستمتاع برؤية خسوف القمر اليوم مباشر. ومن الجدير بالذكر أنه في السنة الحالية يوجد خسوفان كليان للقمر، وقت خسوف القمر اليوم سيكون بتاريخ يوم الإثنين 16 مايو 2022. أما الثاني فسيكون في شهر نوفمبر القادم، وتجدر الإشارة للأشخاص الذين يرغبون في معرفة توقيت خسوف القمر اليوم في مصر. بأنّ رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر المدعو جاد قاضي قد كشف بأنه حسب الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها. فإنّ خسوف القمر الدموي 2022 سيكون اليوم الإثنين. وسنتطرق إلى تفاصيل الإجابة عن سؤال متى خسوف القمر 2022 في مقالنا هذا.

موعد خسوف القمر 2022

يستعلم العديد من الناس عن موعد خسوف القمر 2022، وهو من ضمن الظواهر الهامة التي تثير الانتباه. ومن المقرر أن يكون توقيت الخسوف 2022 بتاريخ يوم الإثنين 16 مايو 2022. وهذا حسب ما أعلن عنه الدكتور جاد قاضي رئيس المعهد القومي للأبحاث الفلكية في مصر. فإنّ خسوف القمر سيستغرق فترة تدوم لخمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة كاملة، وهذا في كل الدول.

وقت خسوف القمر اليوم 2022

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الغشارة لمن يتساءلون متى خسوف القمر 2022 بأنه سيكون في البداية شبه ظلي. وقد يبدو صعب الملاحظة إلا في حال كان الجو مناسبا، أما بالنسبة لـ خسوف القمر اليوم في مصر فسيبدأ على الساعة 03:32 فجرا بتوقيت القاهرة، وهذا يوم الإثنين الذي يوافق السادس عشر من مايو، أما الخسوف الجزئي فيكون على الساعة 4:27 فجرا،والكلي على الساعة 5:29 صباحا.

موعد الخسوف الثاني للقمر

بالنسبة إلى خسوف القمر 2022 الثاني فسيكون بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر من السنة الحالية. ويمكن لكل سكان آسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا وشرق وشمال أوروبا وأمريكا الجنوبية أن يروه بالعين المجردة. علما بأنه ليتمكن سكان منطقة الكويت من رؤيته، ولكن في شهر أكتوبر 2022 يمكن لسكان الكويت أن يشهدوا كسوف الشمس، وسيكون هذا الكسوف جزئيا.

صلاة الخسوف اليوم

تجدر الإشارة لمن يتساءلون عن صلاة الخسوف بأنها من بين السنن المؤكدة عن النبي صلى الله علي وسلم. حيث يقوم المسلمون بصلاة ركعتين، على أن يكون هناك قراءتان في ركعتان، ويمكنهم أن يصلوها في أي وقت من اليوم. كما دعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والدعاء في حال شهد المسلمون الخسوف أو الكسوف، كما أنه م نالمستحب أن يكثر المسلمون من الأذكار والصدقات.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع موعد خسوف القمر 2022، والذي يعتبر من أهم الظواهر الفلكية الهامة التي شدت انتباه الناس في مختلف المناطق من العالم، كما ذكرنا لكم توقيت خسوف القمر اليوم في مصر.