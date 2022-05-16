نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية 2022 مباشر || الاستعلام عن نتيجة الانتخابات اللبنانية الان

نتائج الانتخابات اللبنانية، تشير اخر النتائج المبدئية المعلنة في انتخابات لبنان الحالية حتى الآن إلى تراجع واضح وملحوظ لشعبية حزب الله اللبناني وذلك في مقابل تقدم ملحوظ لحزب المستقلين وبعض الأحزاب الأخرى حيث أظهرت النتائج الأولية المعلنة حصول حزب القوات اللبنانية على 20 مقعداً في البرلمان اللبناني فقط لا غيربينما يتوقع أن تحصل أحزاب أخرى أعداداً أكبر خلال الفرة القادمة.

نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية 2022

ينتظر الشعب اللبناني حالياً ظهور التشكيل النهائي للبرلمان والذي يجب أن يتكون من عدد أعضاء قدره 128 عضواً حيث حصل حزب القوات اللبنانية على 20 مقعداً منهم، بينما قد حصل حزب التيار الوطني الحر على عدد 16 مقعداً في البرلمان، كما تتردد بعض الأخبار عن حصول الحزب المسيحي على 16 مقعداً في البرلمان.

ووفق تصريحات رسمية قد أدلى بها وزير الداخلية اللبناني فقد أشار إلى أن نسبة الإقبال على المشاركة في هذه الانتخابات لدى اللبنانيين كانت حوالي 41% وهي تعتبر نسبة جيدة، وهذه النسبة هو توقع مبدئي وسوف تقوم الوزارة بعد انتهاء الانتخابات بشكل نهائي بالاعلان عن النسبة النهائية للاقبال على المشاركة من قبل الشعب اللبناني.

انتخابات لبنان 2022

سجلت الجهات المعنية في هذه الانتخابات بعض التصرفات الاستفزازية والمشاحنات من قبل بعض الأطراف، وكذلك تم تسجيل محاولات لافتعال التأخير وتعمد اغلاق بعض الطرق وافتعال المشاكل من قبل بعض الأحزاب لمنع الناخبين المنافسين من الوصول للجان الانتخابات وصناديق الادلاء بالرأي، كما تم تقديم شكاوى رسمية تفيد بتعمد خرق بعض الجهات للصمت الانتخابي من قبل بعض الأحزاب كما تقدم العديد من الجهات بالشكاوى من القيام ببعض انواع الترهيب وعمليات التزوير.

الاوضاع في لبنان لعام 2022

من المعروف ان لبنان كانت تعاني لسنوات طويلة من أثار العنصرية والاضطرابات كما عانى مواطنوها كثيرا من اعمال العنف والشغب وذلك جراء التنوع الديني والثقافي الذي يتواجد في كافة مناطق وطبقات الشعب اللبناني مما ينعكس على الوضع السياسي للبلاد وسير عملية الانتخابات اللبنانية وكمية الشفافية والنزاهة فيها ما يدفع الكثير من المتعصبين للاقدام على القيام بافعال مخالفة للقانون لمنع المخالفين لهم من الوصول لصناديق الاقتراع.