نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل يتجدد باللقب.. موعد مباراة ساوثهامبتون وليفربول الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ساوثهامبتون وليفربول ، تختتم مساء الثلاثاء 17 مايو 2022 مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2022/2021 ، وهي الجولة الحاسمة وقبل الأخيرة، وفي إطار لقاءات الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يحتضن ملعب سينت ماري في مدينة ساوثهامبتون الإنجليزية فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، التي يحتاج فيها الفريقان بشدة إلى الفوز، مع اختلاف الدوافع والأهداف، تجمع ناديا ليفربول وساوثهامبتون ، إذ يطمح الريدز في الظفر بالنقاط الثلاث من أجل إحياء آماله في التتويج بلقب البريميرليج ، بينما يسعى القديسين لتأمين مشاركة جديدة في البطولة الإنجليزية بالموسم المقبل.

نتناول خلال السطور القادمة كل التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة ساوثهامبتون وليفربول والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي ، علاوة على تاريخ مواجهات ساوثهامبتون وليفربول .

مباراة ساوثهامبتون وليفربول

على وقع ذكريات مؤلمة، خاصة لأصحاب الأرض، يجدد فريقا ليفربول وساوثهامبتون الموعد مع مواجهة جديدة.

حيث انتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بفوز عريض للكتيبة الحمراء (4-0).

وهو ما يسعى رفقاء صلاح وماني لتكراره في مواجهة الثلاثاء.

من أجل التمسك بحظوظهم الصعبة في الحقيقة في اقتناص اللقب من المان سيتي.

في محاولة للاستفادة من سقوطهم بالتعادل الإيجابي في لقاء الأحد أمام وست هام يونايتد.

فيما يُمني أصحاب الأرض النفس، بالثأر من خسارة لقاء الذهاب الكبيرة.

وبالتالي الانتصار المدعم لبقائهم في المسابقة الإنجليزية الأقوى أوروبيًا وعالميًا للموسم القادم.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم الأول من الجولة 37 :

ننوه إلى أن مباريات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي ، تشهد أيضًا مواجهة هامة، حيث مباراة نيوكاسل وأرسنال .

والتي يسعى من خلالها المدفعجية لخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

نادي ساوثهامبتون

نستهل تغطيتنا مع نادي ساوثهامبتون الإنجليزي ، والذي يخوض مواجهة الثلاثاء، وعينه على النقاط الثلاث.

وذلك من أجل الظفر بمشاركة رقم 24 في البريميرليج .