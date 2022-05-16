نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خسوف القمر اليوم السعودية ودعاء الخسوف 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خسوف القمر اليوم السعودية، من المواضيع التي كثر البحث عنها لدى الأشخاص الذين شهدوا خسوف القمر 2022. ويعتبر هذا الأخير من أهم الظواهر الفلكية التي تشد انتباه العديد من الأشخاص في العالم، وشاهدوا خسوف القمر اليوم مباشر واستمتعوا بمنظره منذ بدايته، وهذا بتاريخ يوم الإثنين السادس عشر من شهر مايو 2022، وتجدر الإشارة لمن يستعلمون عن موعد خسوف القمر اليوم في السعودية بأنه جاء على هيئة خسوف كلي، ويعتبر بذلك أول بدر عملاق يشهده الناس لهذه السنة، وكان رئيس الجمعية الفلكية في جدة المدعو ماجد أبو زاهرة بأنّ المرحلة الكلية له تستغرق حوالي ساعة وخمسة وعشرون دقيقة كاملة، أما باحتساب كل وقت خسوف القمر اليوم فقد دام لخمسة ساعات كاملة و18 دقيقة، وسنعرض لكم تفاصيل مواعيد خسوف القمر 2022 في السعودية.

خسوف القمر اليوم السعودية

يستعلم العديد من الأشخاص في السعودية عن خسوف القمر اليوم السعودية، ومن الجدير بالذكر أنّ موعد الخسوف 2022 كان قد بدأ على الساعة الرابعة واثنان وثلاثون دقيقة والتاسعة وخمسون دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وللإشارة فإنّ الخسوف الكلي للقمر يحصل في حال تحرك القمر من الغرب إلى الشرق من خلال ظلال الأرض، وأثناء ذلك سيكون القمر على مسافة يوم كامل ونصف لأقرب نقطه من مداره.

الخسوف 2022 السعودية

بالإضافة إلى ما سبق، فقد تمكن سكان المملكة من رؤية خسوف القمر اليوم مباشر في كل أرجاء المملكة. ولكنه بدا واضحا أكثر في بعض المناطق أكثر من الأخرى، وهذا حسب الموقع الجغرافي، وذلك إما مع بزوغ القمر أو غروبه حسن يكن منخفضا بالسماء. أما بالنسبة للأجزاء الغربية في السعودية فرأو خسوف القمر الدموي 2022 جزئيا فقط. وهذا قبل أن تشرق شمس اليوم الإثنين 16 مايو 2022.

علاوة على ذلك، فإنّ الخسوف 2022 قد بدأ على الساعة الخامسة وثمانية وعشرون دقيقة في الصباح يتوقيت مكة. وهذا قبل أن يغرب القمر في مكة بخمسة عشرة دقيقة، وجدة بستة عشرة دقيقة، والمدينة المنورة بعشر دقائق. ورابغ بثلاثة عشر دقيقة، وينبع بثلاثة عشرة دقيقة أيضا. بحيث لاحظوا وجود ظلمة في أعلى يسار القمر أثناء غروبهن وهذا لأنه كان في بداية دخوله إلى الأرض.

دعاء خسوف القمر

بعد أن ترقب الناس وقت خسوف القمر اليوم بحثوا أيضا عن دعاء خسوف القمر. ومن بين الأدعية التي يستحب أن يرددوها في توقيت خسوف القمر اليوم نذكر لكم ما يلي: اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا واغفر لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا، وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.

وقت انتهاء خسوف القمر اليوم

لقد انتهى توقيت الخسوف الكلي في السعودية على الساعة السابعة وثلاثة وخمسون دقيقة صباحا. وكان هذا تزامنا مع خروج القمر من ظل الأرض. وبالنسبة للمرحلة الثانية من الخسوف الجزئي فقد انتهت على الساعة الثامنة وخمسة وخمسون دقيقة. وهذا بتوقيت مكة المكرمة. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة القمر الدموي 2022 لا تعتبر تسمية علمية، كما أنها المرة الأولى لهذه السنة.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع خسوف القمر اليوم في السعودية 2022. وهو من ضمن المواضيع التي كثر البحث عنها منذ أن تم الإعلان عن موعد خسوف القمر 2022. حيث تمكن الآلاف من الناس من رؤيته بعد أن ترقبوا الخسوف 2022، ويعتبر أول خسوف كلي لهذه السنة، ومن بين الظواهر الفلكية اللافتة للانتباه التي استقطبت اهتمام الجميع.