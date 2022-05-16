حجز اختبار برومترك بمنصة prometric الإلكترونية

حجز اختبار برومترك، حيث يوجد الكثير من المواطنين الذين يتساءلون عن الآلية الصحيحة التي من خلالها يتم حجز الموعد المناسب لأداء اختبار البرومترك، حيث يستدعي التقديم إلى اختبار البرومترك أن يتم حجز موعد مسبق حتي يستطيع الشخص التقديم في الامتحان، حيث يساعد هذا الاختبار صاحبه من العمل داخل أراضي المملكة العربية السعودية في مجال العمل الخاص بالقطاع الطبي، ولذلك فإننا سوف نخصص لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي من خلالها تكون الطريقة المعتمدة من أجل حجز اختبار البرومترك في السعودية، والمستندات والشروط الواجب توافرها من أجل حجز هذا الاختبار، واليكم خطوات حجز اختبار برومترك.

اختبار برومترك

يشمل هذا الاختبار كافة العاملين فى المجال الطبي بكافة التخصصات المتنوعة، وحتي يكون الشخص ممارس للمهنة فيجب أن يكون هناك تصريح رسمي، ويتاح أن يتم التقدم لهذا الاختبار من أكثر من 160 دولة من جميع دول العالم، وتصل أهمية اختبار البرومترك من خلال ارتباطه بتجديد الإقامة الشخصية به داخل المملكة باستخراج كارنيه الترخيص الخاص بالحصول علي الاختبار، ويتم العمل علي تصنيف الممارس الصحي وفق الشهادات التي قد تم تقديمها بشكل مسبق كما يلي:

تخصص ممارس عام.

تخصص طبيب مقيم.

تخصص أخصائي.

تخصص استشاري.

تخصص صيدلي.

تخصص صيدلي أول.

تخصص صيدلي استشاري.

تخصص أخصائي تمريض.

أخصائي أول.

تخصص استشاري.

حجز اختبار برومترك

يتم حجز اختبار برومترك من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي قد تم تحديدها لجميع المتقدمين علي النحو التالي: