نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز اختبار برومترك بمنصة prometric الإلكترونية في المقال التالي
حجز اختبار برومترك، حيث يوجد الكثير من المواطنين الذين يتساءلون عن الآلية الصحيحة التي من خلالها يتم حجز الموعد المناسب لأداء اختبار البرومترك، حيث يستدعي التقديم إلى اختبار البرومترك أن يتم حجز موعد مسبق حتي يستطيع الشخص التقديم في الامتحان، حيث يساعد هذا الاختبار صاحبه من العمل داخل أراضي المملكة العربية السعودية في مجال العمل الخاص بالقطاع الطبي، ولذلك فإننا سوف نخصص لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي من خلالها تكون الطريقة المعتمدة من أجل حجز اختبار البرومترك في السعودية، والمستندات والشروط الواجب توافرها من أجل حجز هذا الاختبار، واليكم خطوات حجز اختبار برومترك.
اختبار برومترك
يشمل هذا الاختبار كافة العاملين فى المجال الطبي بكافة التخصصات المتنوعة، وحتي يكون الشخص ممارس للمهنة فيجب أن يكون هناك تصريح رسمي، ويتاح أن يتم التقدم لهذا الاختبار من أكثر من 160 دولة من جميع دول العالم، وتصل أهمية اختبار البرومترك من خلال ارتباطه بتجديد الإقامة الشخصية به داخل المملكة باستخراج كارنيه الترخيص الخاص بالحصول علي الاختبار، ويتم العمل علي تصنيف الممارس الصحي وفق الشهادات التي قد تم تقديمها بشكل مسبق كما يلي:
- تخصص ممارس عام.
- تخصص طبيب مقيم.
- تخصص أخصائي.
- تخصص استشاري.
- تخصص صيدلي.
- تخصص صيدلي أول.
- تخصص صيدلي استشاري.
- تخصص أخصائي تمريض.
- أخصائي أول.
- تخصص استشاري.
حجز اختبار برومترك
يتم حجز اختبار برومترك من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي قد تم تحديدها لجميع المتقدمين علي النحو التالي:
- يجب الدخول مباشرة إلى الرابط الإلكتروني لموقع برومترك التالي: تسجيل دخول.
- يجب تحديد الدخول لتبويب الجداول.
- سوف يتم الدخول للمنصة من أجل الانتقال للصفحة المخصصة التي تعرض شروط وأحكام الحجز الخاص باختبار البرومترك.
- النقر على تبويب (التأكيد إلكترونيا بأن عمري لا يقل عن 18 عامًا).
- الموافقة علي جميع الشروط التي تخص التسجيل في المنصة.
- النقر علي التالي ثم إدخال رقم الأحقية في المكان المخصص لذلك.
- تحديد المدينة التي يتواجد بها الشخص صاحب طلب حجز موعد الاختبار.
- تحديد الفرع المناسب.
- النقر على أيقونة (حجز موعد).
- تحديد الموعد المناسب الخاص بحجز مواعيد الاختبار والتي تكون باليوم والشهر والسنة.
- يجب أيضاً تحديد التوقيت المناسب لجلسة الاختبار.
- يجب تسجيل جميع البيانات الشخصيّة التي تخص المتقدم لحجز موعد اختبار البرومترك ومن هذه البيانات (الاسم الأول والأخير، المدينة العنوان، البريد الإلكتروني، إعادة تأكيد البريد الإلكتروني، تسجيل رقم الجوال، تحديد الدولة، تسجيل رقم الهوية الوطنية).
- دفع رسوم الاختبار من خلال وسائل الدفع المتوفرة.
- النقر علي تأكيد الحجز، والذهاب في الموعد المحدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجز اختبار برومترك بمنصة prometric الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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