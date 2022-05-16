شروط حرس الحدود 1443 للرجال مع الرابط الرسمي وموعد تقديم حرس الحدود

شروط حرس الحدود 1443، أعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي السعودية، تلك الإدارة التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، في المملكة العربية السعودية، وذلك أثناء الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل، في وظائف حرس الحدود رجال 1443، خلال الفترة القادمة مع تحديد موعد تقديم حرس الحدود، بالإضافة إلى شروط حرس الحدود 1443، لكافة المتقدمين وذلك بهدف استيفائهم للشروط المعلنة، حتى تتسنى الفرصة للجميع، للتقديم لشغل الوظيفة، وإتاحة فرصة جيدة للقبول والعمل في وظائف حرس الحدود المطلوبة، ويمكن لأي شخص يرغب في التقدم في حرس الحدود توظيف 1443، أن يستعلم عن “متى يفتح تقديم حرس الحدود 1443″، ويحصل على إجابة استفسار حرس الحدود، بشأن التخصصات المطلوبة حاليًا، من خلال رابط تقديم حرس الحدود 1443 الرسمي، واستعلام مناطق التعيين في وظائف حرس الحدود رجال.

شروط تقديم حرس الحدود رجال

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حاملا للجنسية السعودية.

كما يستثنى من شرط الجنسية، كل من له أبوين سعوديين. وقد نشأ برفقة والده خارج حدود المملكة.

ويجب أن يكون المتقدم للوظيفة حسن السمعة والسلوك، وغير مدان أو محكوم عليه بأية أحكام شرفية.

ولابد ألا يكون المتقدم قد تم تعيينه من قبل، في إحدى الوظائف التابعة للخدمة العسكرية.

ويشترط ألا يكون المتقدم قد تم إنهاء خدمته في إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية، لأي سبب.

كما يجب ألا يكون المتقدم قد تم إنهاء خدمته من قبل، من أية وظيفة حكومية لأي سبب أو ظرف.

ولابد على المتقدم ألا يكون متزوجًا من سيدة أجنبية غير حاملة للجنسية السعودية.

ويشترط أن يكون طول المتقدم مناسبًا لوزنه وفقًا للوائح المعلنة للقبول.

كما يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات المطروحة للقبول.

ويجب أن يكون المتقدم، متوفر لديه التخصص العلمي والفني المطلوب لشغل الوظيفة.

ويشترط أن تكون الشهادات العلمية للمتقدم موثقة من الجهات المعنية.

موعد تقديم حرس الحدود 1443

بعد أن أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي، لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل حرس الحدود 1443 رجال، حددت الإدارة موعد التقدم لشغل وظائف حرس الحدود أبشر توظيف، وذلك بداية من السبت الموافق 13/10/1443، في الساعة العاشرة صباحًا، إلى جانب أن موعد انتهاء تقديم وظائف حرس الحدود 1443، يوم الخميس الموافق 18/10/1443، في الساعة العاشرة صباحًا، ويتم استقبال طلبات التقدم لوظائف حرس الحدود رجال، عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية، أو رابط تقديم حرس الحدود 1443.

تخصصات وظائف حرس الحدود

يمكنك الاطلاع على التخصصات المطلوبة، لشغل وظائف حرس الحدود للرجال المعلنة، عبر رابط توظيف حرس الحدود الرسمي. والالتزام بقراءة البيانات جيدًا، وملئها بدقة شديدة.