نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم علي وظائف المؤسسة العامة للري السعودي 1443 في المقال التالي
قد أعلنت المؤسسة العامة للري بالمملكة العربية السعودية ، عن وظائف شاغرة ،حيث صرحت في بيان رسمي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي ،في يوم 15 مايو 2022 ،وصرحت بتوفير 31 وظيفة خالية ،تخص الحاصلين علي مؤهل الثانوية ،والمؤهلات العلمية الأعلي، وتتمثل الوظائف في مدير برامج ،ومهندس سلامة،وأخصائى تطوير تقنيات الري، محلل تخطيط المشاريع ،والتقارير، بالإضافة إلي الكثير من الوظائف الخالية الأخري ،التي سوف يتم العمل بها في مدن المملكة العربية السعودية، كمدينة الرياض ،والمدينة المنورة، الأحساء ، والقطيف ،والأفلاج.
الخطوات المتبعة التقديم علي وظائف الري السعودي
قد تم بدء التقديم علي وظائف الري السعودي من يوم الأحد 15 مايو 2022 ،الموافق 14 شوال 1443 ، وسوف يستمر التقديم لمدة سبعة أيام ، ولكي يتم التقديم علي وظائف الري السعودي ،يجب أتباع عدة خطوات وهي:
- أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الري العامة.
- ثم بعد ذلك قراءة كافة الوظائف المتاحة ،ثم النقر أيقونة للتقديم إضغط هنا أسفل الصفحة.
- ثم بعد ذلك تحديد واحد من الخيارين الدخول كلمة المرور ورسالة، أو تطبيق نفاذ.
- في الخيار الأول ،يتم إدخال أسم المستخدم ،وكلمة السر.
- أما الخيار تطبيق نفاذ ،يتم كتابة رقم الهوية ،أو الإقامة.
- وأخيرا:يتم الضغط علي تسجيل الدخول ،ويجب ملئ كافة البيانات المطلوبة.
الوظائف المتاحة من قبل المؤسسة العامة للري السعودي 1443
أعلنت المؤسسة العامة للري ،عن العديد من الوظائف ،وإمكانية الحصول عليها لحملة الثانوية العامة ،في عدة أماكن مختلفة في المملكة العربية السعودية ،وهذه الوظائف هي:
- متاح في المدينة المنورة ،وظيفة مسؤول الشؤون الإدارية ،والمالية.
- كما يتوافر وظيفة فني مختبر في مدينة القطيف.
- ومتاح في مدينة الرياض وظيفة مراقب عمليان ميداني.
- ويوجد وظيفة مراقب عمليات ميداني في مدينة الأفلاج.
- كما يتوافر في مدينة القطيف وظيفة سائق معدات ،ومركبات.
الوظائف المتاحة في منطقة الأحساء
يتوافر عدة وظائف في منطقة الأحساء ،وهذه الوظائف تتمثل في:
- وظيفة مدير برامج.
- كما يتوافر وظيفة مهندس سلامة.
- وأيضا وظيفة مهندس صيانة.
- مهندس.
- كما يوجد وظيفة أخصائى تطوير تقنيات الري.
- وظيفة محلل تخطيط المشاريع ،والتقارير.
- ومحلل نظم معلومات جعرافية.
- وأخصائى تخطيط المشاريع التقنية.
- أخصائى تخطيط إستراتيجي.
- ويوجد وظيفة محلل سياسات وتعرفة.
- ووظيفة مسؤول جودة.
- ومسؤول إدارة بيانات.
- ووظيفة أخصائى قانوني.
- ومسؤول تحقيق.
- ويتوافر وظيفة مصمم جرافيكس.
- ووظيفة محلل ميزانية.
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