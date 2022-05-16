لافروف يقدم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد بسفارة الإمارات بموسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:28 مساءً - وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو لتقديم التعازي في وفاة رئيس البلاد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد توفي يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز 73 عاما، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة عن الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

وقد انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع من قبل المجلس الأعلى الاتحادي لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.