جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن المعامل البيولوجية الأمريكية التى تم العثور عليها فى الأراضى الأوكرانية كانت "تطور أسلحة بيولوجية بشكل أساسى".





وفى تصريح لبوتين، خلال مشاركته فى قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعى" بالعاصمة الروسية موسكو، أكد أن المهمة الرئيسية لهذه المعامل كانت "جمع المواد البيولوجية، ودراسة خصوصيات انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة لأغراضها الخاصة". وتابع الرئيس الروسى: "لقد دققنا ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بشأن الأنشطة البيولوجية للولايات المتحدة الأمريكية فى فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتى. وكما نعلم، فقد أنشأ (البنتاجون) عشرات المعامل والمراكز البيولوجية المتخصصة فى منطقتنا المشتركة، وهم ليسوا منشغلين بأى حال من الأحوال بتطوير وتقديم المساعدات الطبية العملية لسكان هذه المناطق التى بدأوا فيها أنشطتهم". وأكد بوتين أن روسيا قد حصلت من خلال العملية العسكرية فى أوكرانيا، على أدلة موثقة تثبت أن مكونات الأسلحة البيولوجية قد أنشئت بشكل أساسى "فى مناطق مجاورة لحدودنا مباشرة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسلحة بيولوجية.. بوتين يفرج مفاجأة بشأن معامل أمريكا فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.